Chalet Ciro presenta le torte biscottate alla Nutella e Pan di Stelle.

Anche la più semplice delle ricette diventa una tentazione da mangiare con gli occhi prima di tutto da Chalet Ciro, in Via Caracciolo a Mergellina, Napoli. Ecco le ultime due novità della pasticceria: biscottata alla Nutella e al Pan di Stelle.

La prima libidinosa ricetta, ideale per gli amanti della nutella, è una base di croccante al cioccolato farcita con una crema vellutata alle nocciole e una cialda di biscotto fragrante; la seconda è preparata con una crema al cioccolato e granella di biscotti Pan di Stelle originali, macinati dentro.

«Queste torte vi delizieranno – dice Antonio De Martino, il titolare della pasticceria – prendendovi letteralmente per la gola». Due torte golosissime, perfette per tutta la famiglia, disponibili sempre che si esprimono attraverso la qualità attenta e ricercata degli ingredienti, accostata alla fantasia e alla bravura dei maestri pasticceri dello Chalet Ciro. Si tratta di due varianti speciali che uniscono la dolcezza cioccolatosa della crema alla friabilità dei biscotti e terminano in un momento di irresistibile scioglievolezza al palato.

Chalet Ciro, Via Caracciolo 80122 Napoli – 081 669928