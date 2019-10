Chocobabà e Sciù Mou, due golose novità di Chalet Ciro.

Non è la solita offerta a Mergellina nella storica pasticceria Chalet Ciro, una vera istituzione per i napoletani, dove il variegato menu dei dolci si arricchisce di due nuove creazioni gustose. Per ogni occasione, i maestri pasticceri di Antonio De Martino propongono veri e propri comfort food, prelibatezze che esaltano le eccellenze gastronomiche del nostro territorio ma rivisitate e curate nel dettaglio, in grado di soddisfare tutti i palati e deliziare i nostri momenti di relax: il Chocobabà, un babà farcito al centro con una mousse di cioccolato con wafer e croccanti e Sciù Mou, pasticcini di choux con un cuore di caramello al centro e panna montata.

«Voglia di un babà diverso dal solito? – dice Antonio De Martino, titolare della pasticceria Chalet Ciro – Il Chocobabà è un peccato di gola che parte dalla tradizione e si arricchisce di gustoso cioccolato per stregarvi. Con l’arrivo dell’autunno arrivano i primi freddi e cambiano le esigenze e i gusti della clientela, per questo motivo i nostri dolci sono ricercati e gli accostamenti scelti in base alla stagione. Sciù Mou ha già riscosso i primi consensi. Dopo aver rinfrescato il nostro palato una panna sofficissima, si assapora un cuore di mou che con l’impasto leggerissimo del bignè crea un connubio fresco e molto delicato».

Chalet Ciro, Via Caracciolo 80122 Napoli – 081 669928