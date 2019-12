Convivio Mediterraneo, la Dieta Mediterranea spiegata ai millennials, venerdì 20 a Palazzo Fondi.

Il Convivio Mediterraneo®, format registrato nel 2013 dalla Fondazione ITS BACT, che ha l’obiettivo di mobilitare e mettere in rete i soggetti determinanti e di stimolare la cultura e la partecipazione allo stile di vita e di alimentazione della Dieta Mediterranea, quest’anno vede protagonisti i giovanissimi della Generation Next.

La X edizione della Rassegna sulla cultura gastronomica della Fondazione sarà curata con la collaborazione dei giovanissimi Millenials, e andrà in scena Venerdì 20 Dicembre 2019 presso il Medina Art District di Palazzo Fondi.

Obiettivo di questa edizione è sensibilizzare anche le nuove generazioni non solo verso l’adozione e il mantenimento dello stile di vita e di alimentazione della Dieta Mediterranea, Patrimonio Unesco dell’umanità, ma anche verso il rilancio di una cultura e di una pratica dell’eubiotica, quell’insieme di norme igieniche e alimentari utili a vivere in maniera sana, dall’agricoltura all’alimentazione, dalla medicina allo sport, dalle discipline orientali alla cosmesi fino alla fruizione di spettacoli dal vivo e audiovisivi.

Per questo motivo, la Fondazione ha arricchito il suo format reinterpretando ogni momento artistico e conviviale accostando ai momenti tradizionali momenti rivisitati con la rifondazione dei linguaggi, degli strumenti e delle modalità comunicative dei Millenials. Un format che parlerà non solo ai giovani della Generazione Next ma anche ai giovanissimi Nativi Digitali.

Appuntamento Venerdì dalle ore 10.00: oltre alle degustazioni delle eccellenze della Dieta Mediterranea, performance artistiche e digitali, mostre e workshop d’arte per sensibilizzare sul benessere, sulla salute psico-fisica, sulla prevenzione, sulla nutrizione e sull’ambiente.