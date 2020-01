Il San Valentino di Gay-Odin. Cuori di puro cacao e dichiarazioni d’amore incise sul cioccolato.

In occasione di San Valentino la storica Fabbrica del Cioccolato Gay-Odin dedica a tutti gli innamorati un ventaglio di prodotti pensati per festeggiare la ricorrenza più romantica dell’anno: delizie di puro cioccolato – varietà criollo e di provenienza centro americana – lavorate a mano e decorate ad arte dagli esperti artigiani della storica casa.

Per i più romantici un vasto assortimento di Cuori al cioccolato fondente o al latte decorati con delicati disegni di glassa di zucchero; per i golosi invece una selezione di cuori mandorlati, nocciolati e cuori realizzati con vaporose pieghe di pregiato Cioccolato Foresta prodotto iconico dello storico brand partenopeo: fini rami di cioccolato al latte o fondente, frutto di una lavorazione speciale che coniuga bontà e leggerezza e che tutt’oggi non ha eguali al mondo.

E per chi vuole dedicare al proprio partner un messaggio d’amore, niente di più romantico che farlo incidere su una delle intramontabili tavolette di cioccolato al gusto latte o fondente di Gay-Odin: golose dichiarazioni, da leggere e mordere, pensate per scaldare il cuore. Non da meno i cioccolatini mignon a forma di cuore avvolti in carta stagnola rossa, confezionati in eleganti bouquet o scatole regalo. Le specialità Gay-Odin possono essere personalizzate su richiesta attraverso il canale retail, ordinate e spedite in tutto il mondo mediante il sito gay-odin.it

Antica Fabbrica di Cioccolato, Via Vetriera, 12 – 80100, Napoli

Punti vendita a Napoli, Milano e Roma

gay-odin.it