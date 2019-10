Il vincitore del Trofeo Pulcinella Giacomo Garau premiato da Attilio Albachiara e Francesco Martucci.

È stata una vera e propria investitura per Giacomo Garau, talento emergente del Mondo Pizza, quella che ha avuto luogo nella giornata di ieri, domenica 13 ottobre 2019, nel suo locale “Olio & Basilico” di Calvi Risorta, in provincia di Caserta.

Infatti, il pizzaiolo dell’Alto Casertano, dopo aver vinto il Trofeo Pulcinella, tra le più importanti competizioni internazionali di settore, ha ricevuto la piacevole visita di due icone del Mondo Pizza, ovvero Attilio Albachiara (Presidente dell’Associazione Mani d’Oro e Organizzatore del Trofeo Pulcinella) e Francesco Martucci, attualmente ritenuto il miglior pizzaiolo del mondo, che nel corso dell’ultima edizione del Trofeo Pulcinella, svoltasi sul Lungomare Caracciolo di Napoli il 3 e 4 settembre scorsi, ha presieduto la giuria della categoria “Pizza Contemporanea”.

Albachiara e Martucci hanno consegnato nelle mani di un emozionatissimo Giacomo Garau l’ambitissima coppa riservata al Primo Classificato della categoria “Pizza Contemporanea” del Trofeo Pulcinella che, vale pena ricordarlo, ha visto competere ben 120 pizzaioli provenienti da diversi paesi del mondo.

“L’Associazione Mani d’Oro – spiega il Presidente Attilio Albachiara – attraverso il Trofeo Pulcinella intende valorizzare tutti quei talenti che, per la qualità e la preparazione dimostrate, hanno le carte in regola per affermarsi al grande pubblico come pizzaioli di classe. Il Trofeo Pulcinella oltre ad essere una gara sana, seria e trasparente, si configura come una importante vetrina per tutti quei giovani piazzaioli di talento, che, nel corso di una competizione internazionale hanno potuto, possono e potranno dimostrare le loro doti e il loro valore. Per queste motivazioni – conclude Albachiara – siamo qua oggi a premiare un pizzaiolo di classe come Giacomo Garau che, ne sono certo, saprà far parlare di sé e della sua pizza”.

“Da casertano – afferma Francesco Martucci, Maestro pizzaiolo apprezzato in tutto il mondo – ho accolto con grande piacere la vittoria di Giacomo Garau, un ragazzo della mia provincia, che sta dimostrando di avere le doti giuste per affermarsi e farsi apprezzare anche oltre il territorio dell’Agro Caleno. Sono contento per la nuova vita della pizza e mi fa piacere che tanti giovani del mio territorio si stiano appassionando all’Arte della Pizza. Giacomo deve comprendere che questo premio deve essere per lui un punto di partenza e non di arrivo. Pertanto – chiosa Martucci – mi sento di dargli solo un consiglio: per crescere e affermarsi non bisogna guardare e giudicare la strada che fanno gli altri, ma bisogna pensare solo al proprio percorso per migliorare senza svendersi mai”.

“Vincere una competizione internazionale come il Trofeo Pulcinella – conclude Giacomo Garau – è stata una tappa importante del mio percorso professionale. Ricevere il premio di primo classificato direttamente dalle mani di due pilastri come Francesco Martucci e Attilio Albachiara mi riempie di orgoglio e, al tempo stesso, rappresenta uno sprono a migliorare sempre per non deludere le aspettative e la fiducia riposte in me da chi, come Martucci e Albachiara, apprezza il mio lavoro. Volendo usare una metafora calcistica, oggi mi sento come un giovane calciatore che, con impegno e dedizione al lavoro, riesce a vincere il “Pallone d’Oro” e l’ambito trofeo gli viene consegnato personalmente da due mostri sacri come Maradona e Pelè. Da domani però occorre guardare avanti e continuare a lavorare con orgoglio e passione”.