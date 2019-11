In vetrina pret à manger, presentazione venerdì 22 al Grand Hotel Parker’s.

Venerdì 22 novembre alle ore 11 al Grand Hotel Parker’s (Corso Vittorio Emanuele, 135) presentiamo In vetrina pret à manger il progetto che nasce dall’incontro tra Match Eventi e Wine&Thecity e che vedrà coinvolti 10 marchi esclusivi di Chiaia in un insolito percorso di cucina e grandi vini in boutique.

Un’insolita dinner experience, un tavolo imperiale, candelabri e fiori, alzate di cristallo, specchi, velluti, un sommelier e dietro le quinte una brigata di cucina.

In vetrina pret à manger è un’idea di Federica Marchetti e Claudia Catapano, un progetto realizzato da Match Eventi e Wine&Thecity, che inaugura l’edizione winter, in collaborazione con Publi&Rolando e dipunto studio.