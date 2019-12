Mangiatoia & Mangiatoria, da venerdì 13 a domenica 15 a Palma Campania.

Torna, nella sua seconda edizione, “Mangiatoia & Mangiatoria”, viaggio alla scoperta dei prodotti tipici della regione Campania attraverso il Presepe Napoletano. L’evento si terrà dal 13 al 15 dicembre 2019, dalle ore 19:00 alle ore 23:00, presso la corte del Palazzo Comunale di Palma Campania, proponendo un ricco programma di iniziative e attività pensate per valorizzare e raccontare le tradizioni attraverso la tavola, con una particolare attenzione ai temi del mangiar sano.

Per tutta la durata dell’evento sarà possibile visitare le botteghe del Gusto, stand di aziende e associazioni di Palma Campania, che esporranno prodotti tipici della tradizione natalizia in degustazione e vendita; si potrà passeggiare immersi nella magica atmosfera natalizia, nei profumi, i colori e i suoni di una festa che celebra le tradizioni anche attraverso danze popolari, zampogne e la classica posteggia napoletana; si potrà partecipare a speciali laboratori d’informazione e di degustazione dei prodotti tipici campani per scoprirli nella loro originale essenza. Un’attenzione particolare sarà rivolta ai bambini cui saranno dedicati laboratori di manualità e creatività.

Ad arricchire ulteriormente lo svolgersi dell’evento, vi sarà, infine, la mostra fotografica “Storie di cibo e territorio” dedicata alla riscoperta della tradizione alimentare dal secondo dopoguerra ad oggi.

L’evento “Mangiatoia & Mangiatoria” nasce da un’originale idea di Giuseppe Ottaiano, viaggiatore del buono e del bello della regione Campania, condivisa e accolta dall’amministrazione comunale tutta e, in modo particolare, dal Sindaco Nello Donnarumma e dagli assessori alla Cultura Elvira Franzese e alle Attività produttive Luigi Albano. La kermesse è realizzata grazie alla sovvenzione della Camera di Commercio di Napoli e offrirà al pubblico la possibilità di gustare dal vivo i sapori tradizionali del presepe, legando la tradizione natalizia alle eccellenze della nostra terra. Laboratori tematici, stand enogastronomici e installazioni fotografiche daranno vita ad una tre giorni serrata dove i temi della tradizione, del folklore, dell’arte, dell’artigianato d’autore e dell’alimentazione cammineranno insieme, nella stessa direzione.

Per informazioni:

website: www.mangiatoiaemangiatoria.it | facebook