momondo svela le mete preferite dagli stranieri per le vacanze di Natale e Capodanno: Napoli nella Top 10.

L’Italia è un Paese ricco di fascino in grado di stupire diversi tipi di viaggiatori grazie ai suoi paesaggi così variegati e gli stranieri lo sanno bene. Infatti, molti di loro scelgono proprio lo Stivale come meta delle vacanze, anche a Natale e Capodanno, per chiudere al meglio il 2019 e dare il benvenuto al nuovo anno rilassandosi, ammirando le bellezze tricolori e scoprendo nuovi angoli suggestivi. momondo.it – la piattaforma digitale di ricerca voli e hotel – ha analizzato i propri dati per scoprire quali sono le località italiane più apprezzate dagli stranieri durante uno dei periodi più felici dell’anno.

“È sempre un piacere notare come i viaggiatori di tutto il mondo amino il Bel Paese e, affinché la loro esperienza sia la più autentica e piacevole possibile, momondo si pone l’obiettivo di rispondere alle esigenze di ciascuno. Per questo lavora costantemente per rendere la piattaforma funzionale, grazie ad analisi di dati e consigli di esperti, offrendo agli utenti uno strumento aggiornato e utile per cercare sempre nuove ispirazioni”, commenta Cristina Oliosi spokesperson per momondo.it.

“Le fantastiche tre”: Roma, Milano e Venezia

Le destinazioni più apprezzate dagli stranieri in viaggio in Italia durante le feste di Natale sono quelle dove si concentrano bellezze architettoniche e culturali, lo conferma il podio delle preferite 2019 dove, oltre alla Città Eterna, in testa, emergono Milano (al 2° posto) e la romantica Venezia (3° posizione). La top 3 è quasi invariata rispetto al 2018, se non che lo scorso dicembre era il capoluogo lombardo a detenere il ruolo di capolista rispetto a Roma.

Bologna sale di ben quattro posizioni nell’indice di gradimento rispetto al Natale passato, posizionandosi nel 2019 al 6° gradino del ranking. Compaiono in lista anche tre new entry: Pisa (4° posto), Palermo (7° posizione) e, complice anche la promettente stagione sciistica, Madonna di Campiglio, che chiude la top 10.

Mare low cost vs. montagna senza badare a spese

Tra le mete più apprezzate di quest’anno, Palermo, con il suo magnifico mare e le delizie gastronomiche, è la località salva euro per eccellenza: infatti è possibile pernottare con in media solo 57 € a notte in strutture alberghiere a tre e quattro stelle. Diversamente, gli appassionati della neve che scelgono Madonna di Campiglio, dovranno prevedere un budget molto più sostanzioso, considerando che per una notte sulla neve la spesa media arriva quasi a 400 €.

Top 10 delle destinazioni Italiane più popolari tra gli stranieri per le vacanze natalizie nel 2019 Posizione Destinazioni 2019 Prezzo medio di un hotel a 3-4 stelle per le destinazioni del 2019 Variazione % del prezzo medio di un hotel (2019 vs. 2018) 1 Roma 95 € 2 % 2 Milano 90 € -2 % 3 Venezia 102 € 0 % 4 Pisa 81 € 17 % 5 Firenze 132 € 10 % 6 Bologna 61 € -18 % 7 Palermo 57 € -15 % 8 Napoli 103 € -4 % 9 Bolzano 167 € 1 % 10 Madonna di Campiglio 399 € 8 %

Arrivano da Romania e Stati Uniti gli amanti del Natale all’italiana

In base alla ricerca di hotel, momondo ha identificato i Paesi di provenienza di coloro che amano maggiormente trascorrere le vacanze natalizie in Italia: al primo posto i viaggiatori romeni, seguiti sul podio da statunitensi (2°) e tedeschi (3°). Chiudono la top 5 francesi e spagnoli, rispettivamente al quarto e quinto posto. Tra gli stranieri che scelgono l’Italia, a fermarsi più a lungo sono i viaggiatori a stelle e strisce, quelli iberici e i francesi che rispettivamente prenotano soggiorni in media di tre e quattro notti, mentre chi si muove dalla Romania e dalla Germania trascorre mediamente solo due notti sotto i cieli italiani.

Note di redazione:

L’analisi si basa su ricerche di hotel a 3 e 4 stelle effettuate su momondo.it dal 01.06.2019 al 15.11.2019 e dal 01.06.2018 al 15.11.2018 e con soggiorni dal 20.12.2019 al 06.01.2020 e dal 20.12.2018 al 06.01.2019. I prezzi sono soggetti a modifiche e le offerte potrebbero non essere più disponibili.