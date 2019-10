Nuovo traguardo per Supermercato24, apertura al mercato polacco con l’acquisizione di Szopi.

Supermercato24, il marketplace italiano della spesa online con consegna in giornata, anche entro un’ora, ha annunciato l’acquisizione di Szopi, il player polacco di spesa online on-demand: un traguardo importante che conferma la costante crescita della scale-up, il primo player europeo del mercato e-grocery a espandersi a livello internazionale.

L’operazione – supportata da FII Tech Growth, 360 Capital, Innogest ed Endeavor – rappresenta il primo passo di una strategia di espansione europea dell’azienda e permetterà a Supermercato24 di iniziare a sviluppare il proprio business nel mercato polacco, grazie alla rete strategica di partnership già attiva con Szopi.



“Questa acquisizione conferma l’importante crescita di Supermercato24, che ora approda al mercato internazionale, e siamo entusiasti di accogliere Szopi.pl nella nostra famiglia”, ha dichiarato Federico Sargenti, CEO di Supermercato24. “La collaborazione con Szopi, le loro competenze e la loro profonda conoscenza del mercato locale, saranno di fondamentale supporto per lo sviluppo del nostro prossimo debutto in Polonia”.

“Siamo orgogliosi di entrare a far parte del gruppo Supermercato24 e di poter offrire, insieme, ai nostri clienti in Polonia, una nuova e migliore offerta di servizi, attraverso la collaborazione dei nostri team e alle loro conoscenze in campo tecnologico”, ha spiegato Zbigniew Pluciennik, Founder e CEO di Szopi.

Supermercato24 è l’unica piattaforma per la spesa online che consente di scegliere il proprio supermercato di fiducia tra quelli dell’area circostante, approfittando di promozioni esclusive e scegliendo i propri prodotti preferiti all’interno di una vastissima offerta. Una volta effettuata la scelta, un personal shopper selezionerà personalmente i prodotti in-store e li consegnerà all’indirizzo richiesto entro 24 ore. Nata nel 2014, in pochi anni la scale-up è riuscita a crescere in maniera continuativa, stringendo partnership con i principali brand della grande distribuzione italiana e ampliando capillarmente la propria presenza nelle province del territorio.

Lanciato nel 2016, Szopi è attivo a Varsavia, Cracovia, Breslavia e Poznan e ha lavorato con alcuni dei più grandi supermercati e discount polacchi, tra cui Carrefour, Auchan, Biedronka, Lidl e Tesco, con oltre 100.000 consegne effettuate. Il modello di business è simile: gli utenti devono semplicemente recarsi sul sito di Szopi.pl e compilare la propria lista della spesa sul loro supermercato preferito; in seguito, uno Szoper preparato si occuperà della spesa per conto del cliente. Il servizio sarà presto disponibile anche in altre città.

Supermercato24 da tempo è parte di Endeavor Italia, l’organizzazione no profit che supporta gli imprenditori ad alto potenziale. Proprio Endeavor Italia ha giocato un ruolo importante nell’espansione della società, costruendo e favorendo un contatto con altre realtà.

“Siamo orgogliosi di aver contribuito a questo importante successo di Supermercato24” – commenta Raffaele Mauro, Managing Director di Endeavor Italia. “Soprattutto siamo fieri di averlo fatto dimostrando l’importanza del network e dei valori di condivisione, che sono punti cardine dell’organizzazione. Le connessioni che si creano grazie ad Endeavor Italia sono molto spesso un trampolino di lancio per le scaleup, come dimostra il caso di Supermercato24 e Szopi“.

Grazie all’acquisizione, i fondatori di Szopi diventeranno parte integrante dell’azienda, con un focus particolare sulle aree di Business Development e Operations. L’implementazione tecnologica di Szopi sulla piattaforma Supermercato24 sarà integrata entro l’inizio del 2020.