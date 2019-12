Pizza, Leone d’Oro per Francesco Di Ceglie

Il pizzaiolo Francesco Di Ceglie continua a mietere successi e a conquistare premi e riconoscimenti prestigiosi. Nella mattinata di ieri, venerdì 6 dicembre 2019, infatti, il giovane talento casertano, le cui doti sono state apprezzate e riconosciute anche dall’Unione Pizzerie Storiche Napoletane “Le Centenarie”, ha ricevuto l’ambitissimo Leone d’Oro per l’Imprenditoria e la Professionalità, nel corso del Gran Premio Internazionale di Venezia, che dal 1947 premia le Arti e l’Imprenditoria.

Con Francesco Di Ceglie, sono stati premiati personaggi di spicco come gli allenatori Massimiliano Allegri e Marcello Lippi, il Presidente del Coni Giovanni Malagò, l’attore Pino Insegno, il giornalista Franco Carrassi, il Capo di Stato Maggiore della Marina Militare Ammiraglio di Squadra Giuseppe Cavo Dragone, gli imprenditori Marisa Cuomo e Andrea Ferraioli.

“Vincere un premio così prestigioso – afferma Francesco Di Ceglie – è motivo di grande soddisfazione. Un riconoscimento speciale che l’Ordine del Leone d’Oro del Gran Premio Internazionale di Venezia ha inteso conferire alla mia persona e voglio condividerlo con la mia famiglia e con tutta la squadra del Monfortino, in quanto premia il nostro lavoro, invogliandoci a profondere il massimo sforzo per essere sempre in linea con i dettami della tradizione”.

“Ci inorgoglisce profondamente – dichiara Attilio Albachiara, Presidente dell’Associazione Mani d’Oro – che Francesco Di Ceglie, nostro associato, sta dimostrando che anche lontano da Napoli è possibile difendere e promuovere la vera pizza napoletana. I numeri, in costante crescita, del suo locale rappresentano una case history di successo del mondo pizza e non solo, un esempio brillante di capacità di coniugare il saper fare impresa con il rispetto dei valori della pizza tradizionale napoletana, che esigono il mantenimento costante di elevati standard di qualità”.

Per condividere questo importante trionfo con i suoi concittadini, lunedì 9 dicembre, alle ore 20:00, a Caserta, presso “Il Monfortino” (sito in Via Giulia n. 7), è stata organizzata una festa speciale, durante la quale Francesco Di Ceglie offirirà pizza e birra gratis con il prezioso supporto di ME.RA. Distribuzioni Alimentari e dell’Enoteca Il Torchio.

Dopo la nomination dello scorso ottobre, Di Ceglie è stato convocato dal Comitato dell’Ordine del Gran Premio Internazionale di Venezia per la cerimonia di premiazione che ha avuto luogo ieri a Venezia, presso lo storico Palazzo Balbi, sede della Regione Veneto, entrando di diritto nella storia del Premio Leone d’Oro per l’Imprenditoria e la Professionalità, essendo il primo pizzaiolo ad aggiudicarsi la preziosa statuetta dal 1947 ad oggi. Il Premio Leone d’Oro per l’Imprenditoria e la Professionalità, presieduto da Sileno Candelaresi, è un riconoscimento di respiro internazionale che negli anni precedenti è andato a brand di eccellenza come Rana, Beretta e Barilla, solo per citarne alcuni.

Francesco Di Ceglie, 30 anni, titolare della Pizzeria “Il Monfortino” di Caserta, vincitore della IV edizione del Trofeo Pulcinella nel 2018, competizione internazionale riservata a 100 pizzaioli provenienti da tutto il mondo, si sta affermando come ambasciatore della Pizza Napoletana ed il suo locale sta diventando un punto di riferimento per gli amanti e gli esteti della tradizione.

Inizia la sua carriera da pizzaiolo a 14 anni e passo dopo passo, dopo anni di duro lavoro e sacrifici, apre, con il socio Fabio Russo, la pizzeria il Monfortino, nato come piccolo locale da asporto, nel giro di pochi anni è diventato sempre più grande e oggi può vantare una sala accogliente che conta ben 135 posti.

Una storia di successo di un ragazzo del Sud, frutto di un lavoro meticoloso e certosino, che non è passata inosservata allo sguardo attento e prestigioso del Comitato dell’Ordine del Gran Premio Internazionale di Venezia, che ha deciso di consegnare al giovane pizzaiolo casertano l’esclusiva statuetta raffigurante il leone alato, simbolo di Venezia e della Repubblica Serenissima.

La scorsa estate, una delegazione dell’Unione Pizzerie Storiche Napoletane “Le Centenarie”, guidata dal Presidente Antonio Starita, si recò presso la pizzeria Il Monfortino di Caserta e consegnò nelle mani di Di Ceglie un’antica stufa portapizze in rame, simbolo della tradizione, per la sua capacità di esaltare il gusto, i valori e le proprietà della vera pizza napoletana, anche fuori i confini della città di Napoli, diventando così “Ambasciatore” della pizza napoletana.

