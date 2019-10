Ristoranti contro la fame, venerdì 18 a La Zagara Lemon Garden di Anacapri.

Venerdì 18 Ottobre alle ore 20:30 presso “La Zagara – Lemon Garden” il ristorante al centro di Anacapri gestito dai fratelli Pollio, la cena di beneficenza ” Capri Charity Dinner for Children” L’evento in in occasione della quinta edizione di “Ristoranti contro la fame” – Azione contro la fame vedrà i due grandi Chef Davide Ciavattella (Ristorante la Zagara) e Luigi Lionetti (Ristorante Monzù) collaborare ” a quattro mani” per una spettacolare cena con l’obiettivo di aiutare i bambini malnutriti di tutto il mondo. Anticiperà l’evento una degustazione dell’olio dell’ ultimo raccolto de”L’oro di Capri” accompagnato da salumi e formaggi tipici dell’isola di Capri e della Penisola sorrentina. L’abbinamento vini sarà curato da Tommaso Luongo, responsabile AIS napoli

CAPRI PROTAGONISTA DELLA QUINTA EDIZIONE DI RISTORANTI CONTRO LA FAME ” DAL 16 OTTOBRE AL 31 DICEMBRE 2019 IN TUTTO IL MONDO!

Ristoranti contro la Fame è la campagna promossa da Azione contro la Fame, che coinvolge ristoranti, chef e amanti del cibo, per regalare la gioia del cibo a tanti bambini nel mondo. I clienti donano 2 euro di coperto solidale per “aggiungere un posto a tavola” e condividere così la gioia del cibo con un bambino malnutrito regalandosi una coccola golosa. I ristoranti promuovono la campagna ai clienti e possono scegliere un piatto/menù solidale, al quale associare una propria donazione, e/o organizzano una serata speciale con una percentuale del ricavato destinata ad Azione contro la Fame.

Sito dell’iniziativa internazionale: Azione contro la fame

RISTORANTE E VINOTECA LA ZAGARA DA SEMPRE SENSIBILI ALLE INIZIATIVE SOLIDALI TRA GLI ALBERI DI LIMONE!

Al Ristorante La Zagara si pranza e si cena tra gli alberi di limone dell’agrumeto di Casa Mariantonia, la giovane e dinamica struttura è gestita dagli eredi della bisnonna Mariantonia. Due fratelli e una sorella uniti dalla passione per l’ospitalità e dall’amore per Capri. I sapori e i profumi mediterranei sono l’essenza dei selezionati menù, un viaggio nella cucina tradizionale caprese reinterpretata in chiave moderna e tanta solidarietà nelle iniziative a cui partecipano attivamente sia sul territorio di Capri che in ambito internazionale.