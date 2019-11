Street Food Village fino a domenica 24 a Sorrento.

Dal 22 al 24 novembre torna, in piazza Angelina Lauro, il coloratissimo sciame di Ape Piaggio, per il tradizionale appuntamento con il Sorrento Street Food Village, promosso dal Comune di Sorrento.

Le cucine su tre ruote arriveranno in costiera con proposte gastronomiche tipiche, in un percorso degustativo che spazierà dal dolce al salato. Tra i diversi prodotti presenti, le specialità del maestro pizzaiolo Antonino Esposito e quelle della pizzeria Da Mario, i dolci siciliani, il Tiramisù Pompi, i panini farciti con eccellenze di tutta Italia.

L’evento prevede inoltre molteplici momenti di intrattenimento tra esibizioni live e show cooking, che vedranno protagonisti chef noti nel panorama campano e i ragazzi della cooperativa sociale Alma i quali, come nelle edizioni passate, si metteranno in gioco cucinando

ed aiutando i cuochi nelle varie preparazioni. Il tutto sarà supportato dal Pastificio Liguori.

“Si tratta di un appuntamento all’insegna della gastronomia, uno degli trattori turistici della nostra città – commenta il sindaco di Sorrento, Giuseppe Cuomo – Ci auguriamo che la manifestazione possa raccogliere i successi delle scorse edizioni, inserendosi in un week-end ricco di eventi, che si aprirà sempre venerdì 22 con l’accensione delle luminarie natalizie per proseguire l’indomani con un’altra manifestazione molto attesa come Shopping sotto l’albero, dedicato a shopping e intrattenimento”.