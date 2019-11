Supermercato 24, numeri da record nel 2019.

Supermercato24 – il marketplace italiano della spesa online con consegna in giornata, anche entro un’ora – si appresta a chiudere il 2019 con numeri da record e performance positive. Con il fatturato più che raddoppiato rispetto allo scorso anno e grazie alla recente acquisizione del player polacco Szopi, la scale-up italiana è il primo player europeo del mercato e-grocery a espandersi a livello internazionale.

Quest’anno Supermercato24 ha registrato progressi importanti anche rispetto al totale degli utenti che scelgono il servizio, duplicati rispetto al 2018, e al numero degli ordini consegnati, quasi raddoppiato negli ultimi 12 mesi.

“Gli importanti traguardi raggiunti quest’anno e la continua e costante crescita della nostra azienda, sono la conferma che il nostro servizio piace ai consumatori, che hanno a disposizione una tecnologia innovativa, che rende semplice e veloce la spesa di tutti i giorni, consentendo loro di risparmiare tempo prezioso”, ha dichiarato Federico Sargenti, CEO di Supermercato24. “Crediamo che un ambiente smart, che metta in luce i talenti con percorsi di crescita adeguati e la meritocrazia, siano una leva fondamentale per la crescita e il successo del business. Per questo lavoriamo per offrire il meglio ai nostri dipendenti, abbracciando anche soluzioni come il remote working, che consente loro di organizzare al meglio la vita privata e quella lavorativa.”

I risultati positivi raggiunti, hanno consentito all’azienda di consolidare il proprio organico – che ha raggiunto ora i 111 dipendenti – e inaugurare una nuova sede operativa a Milano, per offrire al team un ambiente innovativo, stimolante, green e sostenibile, che rispecchi i valori e la mission aziendale. Con un aumento dello staff del 32% da gennaio 2019 a oggi e una previsione di crescita del 50% rispetto all’attuale numero di dipendenti, entro il 2020, Supermercato24 è una realtà estremamente giovane e che punta a valorizzare i talenti ad alto potenziale, seguendo i criteri di diversity e inclusione. L’età media dei dipendenti è, infatti, di 31 anni e di questi ben il 35% sono donne. Inoltre, l’organico è in costante aumento, con circa 20 nuove posizioni aperte a livello nazionale, per l’inserimento di figure professionali in diverse aree e con differenti responsabilità: team tech, data engineer, product manager, analytics, operation specialist, city manager e customer care.

Nata a Verona nel 2014, Supermercato24 è stata la prima realtà ad applicare un modello innovativo che permette al cliente di scegliere il supermercato di fiducia, ordinare la spesa on-line e affidarsi ad un personal shopper che la consegnerà all’indirizzo desiderato entro un’ora o nella fascia oraria richiesta.

Oggi, grazie alla tecnologia sviluppata, alla shopper community e al lavoro con i partner retailer, il modello on-demand offerto dalla società è in grado di servire in maniera capillare ben 31 province sul territorio italiano, includendo grandi e piccole città e rispondendo quindi alle esigenze di ogni tipo di consumatore.

Supermercato24 nasce dall’esigenza sempre più forte di un servizio che possa offrire uno dei valori più preziosi per la società contemporanea: il tempo.

I clienti di Supermercato24 hanno la possibilità di scegliere il loro supermercato di fiducia, i prodotti da acquistare tra quelli del punto vendita selezionato e quelli in offerta in quel momento sulla piattaforma, per poi farsi consegnare il tutto all’indirizzo desiderato anche entro un’ora o nella fascia oraria richiesta.

Il servizio è attualmente attivo in 31 province italiane.

