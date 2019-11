Torna Gustus, l’expo dei sapori mediterranei, da domenica 17 a martedì 19 alla Mostra d’Oltremare.

Dopo il successo della quinta edizione conuna crescita del 30% per il numero esposi-tori e del 20% per i visitatori professionali GUSTUS si consolida come manifestazionedi riferimento per il settore unica nel Cen-tro Sud Italia. Migliaia di cuochi della FIC e di tutta Italia, ristoratori, buyers della GDO,operatori del mondo bar e addetti ai lavoridel food service hanno affollato gli standdella fiera.

Oltre 100 giornalisti presenti alcorso di formazione organizzati dall’ordinedei giornalisti sui temi più attuali del settore. La media partnership con Il Mattino e il prestigioso premio Mangia&Bevi convogliano in fiera le eccellenze nella ristora-zione e gli chef stellati.

GUSTUS è stata selezionata ufficialmente dal Ministero delle Politiche Agricole come unica fiera di riferimento del Mezzogiorno. Partecipare a GUSTUS significa incontrare tutti i buyersitaliani del Centro Sud ed i mercati inter-nazionali consolidati ed emergenti.

Il programma completo

CATEGORIE ESPOSITORI Agroalimentare, beverage, cucine professionali,tecnologiche per la ristorazione, carni e salumi,cibi pronti e preparati, dolciario & cioccolato,mondo bar, lattiero caseario, oli, prodotti bio esenza glutine, enti pubblici, seafood, servizie tecnologie, specialità enogastronomiche,surgelati, vini, quarta gamma.

CATEGORIE VISITATORI Ristoranti, cuochi, responsabili acquisti dihotel e di catene alberghiere, bar, catering eristorazione collettiva, buyers internazionali,buyers della distribuzione organizzata e nonorganizzata, grossisti retail, distributori spe-cializzati nel food service, cash & carry, aziendedi import / export, rivenditori, agenti commer-ciali, enoteche, gastronomie, negozi specia-lizzati, chef, stampa di settore.

SPAZIO EVENTI

SHOW COOKING Aree altamente tecnologiche riservate a di-mostrazioni e presentazioni delle aziendeespositrici e di Chef stellati.

AREA FORMAZIONE E CONFERENZE In collaborazione con l’Università di Napoli un programma ricco di incontri, corsi di formazione, convegni, presentazioni sulle no-vità e tendenze del settore.

MEET & MATCH Riservato esclusivamente agli espositori cheincontrano 40 buyers delle catene di ristorazione, catene alberghiere, supermercatie buyers internazionali, selezionati in colla-borazione con l’ICE.

Gustus ti aspetta per la 6° edizione

17,18 e 19 novembre 2019 alla Mostra d’Oltremare!

PARTNER ISTITUZIONALI Ministero per le Politiche Agricole| RegioneCampania| Regione Basilicata| Comunedi Napoli| Camera di Commercio di Napoli| ICE – Istituto per il Commercio Estero

