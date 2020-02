Abbey Road Orchestra plays The Beatles a Casapulla.

Lo spettacolo della Abbey Road Orchestra – che ha debuttato con grande successo al Roccella Jazz Festival – Winter Edition 2019 – ripercorre le fasi salienti narrate nel testo: le travagliate sedute di Get Back, il celebre Rooftop concert, la dissoluzione del gruppo tra iniziative soliste e beghe legali, il clamoroso successo dell’ultimo capolavoro Abbey Road, la foto sulle strisce pedonali e il singolo Something, che consegna alla storia il talento compositivo di George Harrison.

«Something è la più grande canzone d’amore mai scritta», dichiarò Frank Sinatra, uno degli oltre duecento interpreti della canzone che è diventata, dopo Yesterday, la più omaggiata del canzoniere beatlesiano. Ray Charles, Elvis Presley, James Brown, Shirley Bassey, Mina e tantissimi altri artisti di ogni genere e nazionalità hanno interpretato il brano di Harrison, uno dei grandi classici che la Abbey Road Orchestra canta e racconta dal vivo insieme a Come together, Here comes the sun, Let it be, The long and winding road e molti altri.