Prevenzione delle malattie della retina e del nervo ottico, tappe a Napoli, Nola e Salerno.

La Campagna Nazionale di Prevenzione delle Malattie della retina e del nervo ottico interesserà nei prossimi giorni Napoli, Nola e Salerno .L’iniziativa, promossa dall’Agenzia Internazionale per la prevenzione della Cecità-IAPB Italia Onlus, prevede la permanenza nelle tre località campane, dalle 10,00 alle ore 18,00, di una grande struttura ambulatoriale mobile – un tir hi-tech – dotata di più postazioni, presso la quale sarà possibile effettuare gratuitamente controlli oculistici ad alta tecnologia su retina e nervo ottico, riservati a persone di età superiore ai 40 anni. Le tappe in Campania del tappe a Napoli (23, 24 e 25 novembre – piazza degli Artisti- zona Vomero), Nola (26,27 e 28 novembre – Piazza Duomo) e Salerno (29,30 novembre e 1° dicembre – Piazza Casalbore). Entro il 2021 la Campagna toccherà tutte le regioni italiane. La fase campana della campagna itinerante sarà presentata il 23 novembre a Napoli in piazza Degli Artisti, alle ore 10,00, presso la stessa struttura mobile all’interno della quale saranno effettuati gli esami oculistici, nel corsodi una conferenza stampa cui prenderanno parte il Presidente della V commissione Sanità del Consiglio della Regione Campania, On. StefanoGraziano, l’On, Paolo Russo, Presidente dell’Intergruppo Parlamentare perla Tutela della Vista, l’Avv. Giuseppe Castronovo, Presidented ell’Agenzia Intenazionale per la Prevenzione della Cecità – IAPB Italia Onlus e i massimi esponenti della sanità della Regione e della comunità medico-scientifica.

